Alerta meteorológico em Goiás: sexta-feira (19) terá tempo seco e temperatura oscilando entre “friozinho” e calor

Cimehgo ainda chamou atenção para baixo índice de umidade em diversas regiões do estado

Davi Galvão - 18 de julho de 2024

Vista aérea do Jundiaí, na região da Avenida São Francisco. (Foto: Samuel Leão)

Nesta sexta-feira (19), os goianos irão se deparar com temperaturas variando bastante entre os extremos, sendo que as mínimas e as máximas podem chegar a 23 °C de diferença.

Conforme dados divulgados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), o estado deve manter a tendência de manhãs mais frias, com elevação constante ao longo da tarde.

A região do Entorno do Distrito Federal (DF) deve apresenta a maior variação, com as mínimas batendo em 10 °C e as máximas em 33 °C , um total de 23ºC de amplitude.

Outras faixas também podem apresentar uma grande diferença de temperatura, como as Oeste e Sul, ambas alternando entre 10ºC e 31ºC.

Dentre as cidades levantadas pelo boletim, Jataí se destacou com os menores índices, com previsão de 10ºC. Por outro lado, Porangatu, Araguapaz e Aruanã registram as maiores temperaturas do estado, com 34 °C.

Em Goiânia, a mínima está prevista para 13 °C, enquanto que a máxima deve permanecer em 31 °C. Já em Anápolis, a variação será dos 13 °C aos 28 °C.

O Cimehgo ainda alertou os goianos para o baixo índice de umidade em diversas regiões do estado, que pode alternar entre 22% e 80%.