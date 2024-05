Adolescente é espancado até desmaiar após emprestar freio de cavalo para colega e pedir objeto de volta

Suspeito das agressões teria enganado o garoto para atingi-lo pelas costas e caso foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis

Gabriella Pinheiro - 29 de maio de 2024

Adolescente agredido em Pirenópolis. (Foto: Reprodução)

Um freio de cavalo. O empréstimo do acessório foi o motivo que encabeçou uma intensa desavença entre dois adolescentes e fez com um dos rapazes, de 15 anos, fosse espancado até desmaiar, em Pirenópolis. A confusão ocorreu nesta terça-feira (28).

O bate-boca começou quando a vítima teria emprestado o item para o colega, de 17 anos, há pelo menos um mês.

Mas, desde o empréstimo do item, a vítima não teria recebido uma previsão sobre a devolução e, por isso, passou a cobrar para que o rapaz o devolvesse. Os pedidos teriam ocorrido em quatro ocasiões.

Após as incessantes solicitações, o suspeito chamou a vítima para ir até a Praça Central, localizada no setor Povoado do Índio, para a devolução.

No local, o adolescente mais velho, que havia pedido o objeto emprestado, afirmou que tinha jogado o freio do cavalo na porta da casa dele e que não estaria ali naquele momento.

Ao virar as costas para procurar o item, a vítima foi surpreendida com diversos golpes com pedaço de pau do suspeito, que atingiram a região da cabeça e dos braços, ocasionando um desmaio, enquanto o suspeito fugiu do local.

A Polícia Militar (PM ) foi chamada e conseguiu localizar o rapaz mais velho. Questionado, ele confirmou as agressões.

Por conta de se tratar de um caso envolvendo dois menores, a polícia acionou os pais de ambos que acompanharam os filhos ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, para a Central de Flagrantes de Anápolis, para o registro da situação.