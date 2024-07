Homem golpeia vizinho com foice após ele reclamar de fumaça: “vai tomar conta da sua casa”

PM chegou a ser acionada, mas não localizou mais o suspeito

Thiago Alonso - 15 de julho de 2024

Vítima foi atingida por golpe de foice. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi golpeado com uma foice após discutir com um vizinho, na tarde desta segunda-feira (15), no Setor Orientville, região Sudoeste de Goiânia.

A vítima, que é vizinha de uma marcenaria, estava em casa quando uma fumaça com odor, devido à madeira, começou a entrar no local.

Assim, ele se dirigiu até o estabelecimento e pediu para que o proprietário apagasse as chamas, visto que estavam entrando na residência.

O suspeito teria ficado enfurecido com o pedido, alegando que “a marcenaria era dele” e por isso ele “colocaria fogo na hora que quisesse”. Além disso, o homem ainda teria mandado o morador “tomar conta de sua vida e de sua casa”.

Em seguida, utilizando uma foice e um facão, o suposto autor avançou contra a vítima, que foi golpeada, mas conseguiu escapar sem maiores ferimentos.

Assustado, ele retornou para dentro de casa e acionou a Polícia Militar (PM), que realizou uma patrulha na região para encontrar o vizinho, mas sem sucesso.

O homem, por sua vez, se comprometeu a comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame de corpo de delito.