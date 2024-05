Adolescente vive terror ao ser perseguido por criminoso em Anápolis

Vítima estava a caminho do curso de violino, quando foi abordado pelo suspeito, que o ameaçou

Thiago Alonso - 29 de maio de 2024

Câmeras de segurança registram a ação. (Foto: Reprodução)

Um adolescente de 15 anos foi roubado na tarde desta quarta-feira (29), enquanto estava a caminho do curso de violino, no bairro Cidade Universitária, em Anápolis. Na ocasião, o assaltante subtraiu, além do instrumento, um celular modelo iPhone.

O menor estava passando por uma estrada de chão quando foi abordado por um indivíduo em uma bicicleta, que teria ameaçado esfaqueá-lo, simulando estar com a arma branca.

Assustado, o adolescente entregou imediatamente os pertences ao suspeito, que saiu do local pedalando rapidamente.

Câmeras de segurança da região registraram o momento em que o autor aparece velozmente em uma rua próxima ao local do crime.

Após a situação, o menor compareceu a uma delegacia acompanhado pela mãe para registrar o caso. Na unidade, a vítima descreveu precisamente o suspeito e a bicicleta utilizada por ele.

Apesar disso, buscas foram realizadas nas proximidades, incluindo a tentativa de rastreamento pelo smartphone, mas o indivíduo não foi encontrado.