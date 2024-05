Conheça o jato hipersônico que promete cortar o Brasil por inteiro em menos de 01h

Teria coragem de atravessar o mundo no menor tempo possível a bordo de uma aeronave veloz como essa?

Magno Oliver - 29 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Commercial hypersonic concept plane.The SKY Magnetar)

Você teria coragem de embarcar em uma viagem de volta ao mundo, por exemplo, a bordo de um jato supersônico que faria o trajeto completo em minutos?

Com seu primeiro protótipo criado lá em 1939, o primeiro avião com propulsão a jato da história foi o modelo HE 178 experimental.

Assim, de lá para cá, a aviação evoluiu e novos modelos mais rápidos e ultramodernos foram criados para desafiar o tempo/distância de uma localidade.

Deste modo, cientistas produziram uma criação que pode cortar o Brasil inteiro em menos de 01h de prazo. Vem conferir!

Conheça o jato hipersônico que promete voar cortar o Brasil por inteiro em menos de 01h

Em busca do conceito de diminuir o tempo de viagens mais longas pelo Brasil e o mundo, engenheiros e cientistas criaram um modelo de jato supersônico chamada conceito Sky Magnetar.

Trata-se de uma aeronave supersônica criada pelo designer espanhol Oscar Viñals, que pode atingir uma velocidade 6.174 km/h. Em análise, a essa velocidade, seria possível fazer uma viagem do Oiapoque (AP) ao Chuí (RS), os municípios mais ao extremo norte e mais ao extremo sul do Brasil, respectivamente, em menos de 1 hora.

Em vídeo de publicação exibido no Youtube, o jato possui dois motores de ciclos combinados na parte traseira. Isso dá a ele o poder de conseguir alternar em velocidades subsônicas, supersônicas e até mesmo hipersônicas.

A estrutura conta com fuselagem de aproximadamente 112 metros de comprimento, é livre de emissão de poluentes, pois utiliza hidrogênio ao invés de combustíveis derivados do petróleo para a aviação.

O Sky Magnetar também utiliza fibra de carbono reforçado e hidrogênio na fuselagem para resistir ao calor extremo por conta da alta temperatura causada pelo atrito do ar em velocidades hipersônicas.

Conforme o criador da máquina, o modelo foi concebido para que dois pilotos o conduzam e um sistema operacional baseado em Inteligência Artificial(IA) para ajudar no controle de vôo.

O jato ultra rápido ainda não está pronto e o projeto aguarda financiamento. Engenheiros alertaram que ainda é improvável a operação comercial no futuro, pois os custos para operar e mantê-lo são muito altos.

Assim, confira o vídeo completo do lançamento do modelo:

