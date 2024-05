É espantosa a frieza de trio que planejou assassinato por WhatsApp em Goiânia

Uma vítima, que não tinha relação com conflito, acabou ficando gravemente ferida

Gabriella Pinheiro - 29 de maio de 2024

Trio planejava matar dois indivíduos por WhatsApp. (Foto: Reprodução/ PM)

Por meio de mensagens de WhatsApp, três homens estruturaram um plano para assassinar dois membros de uma torcida rival, em Goiânia. O caso ocorreu no início da terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos teriam armado uma emboscada para conseguir atacar as vítimas em uma barbearia, no Setor Buena Vista.

Já com as ações planejadas, eles se deslocaram até o local e, armados, feriram os alvos, sendo uma das vítimas atingida no braço e outra no peito.

Durante o crime, o proprietário da barbearia, que não tinha relação com o conflito, acabou ficando gravemente ferido ao ser alvejado com um tiro na boca. Ele foi levado até uma unidade de saúde e está entubado.

Após a ação, uma força tarefa foi montada com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Força Tática 42º Batalhão e da Rotam que iniciaram as diligências para encontrar os suspeitos.

Os militares conseguiram identificar e localizar os supostos autores. Durante a abordagem, as autoridades encontraram a arma utilizada para o crime e a moto usada para o transporte.

Os indivíduos têm idade de 16, 18 e 20 anos e já tinham passagens pela polícia por crimes de tráfico de drogas e roubo.

Eles foram conduzidos até uma delegacia para os procedimentos de praxe.