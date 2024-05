Corretora viraliza ao revelar semelhança incrível entre Goiânia e cidade do Canadá: “líderes mundiais”

Vídeo foi publicado nas redes sociais e já acumula mais de 86 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 30 de maio de 2024

Corretora Raquel Coelho. (Foto: Reprodução)

Goiânia e Edmonton, no Canadá. Separadas por cerca de 9 mil km, as capitais pertencentes a diferentes continentes podem até possuir as respectivas peculiaridades, mas não estão tão distantes e chegam a se assemelhar quando o assunto é meio ambiente.

Em vídeo publicado no Instagram, a corretora de imóveis, Raquel Coelho, viralizou ao revelar uma semelhança entre as duas cidades. Até o momento, o post já acumula mais de 86 mil visualizações na plataforma.

Na gravação, ela afirma que ambas cidades são consideradas líderes mundiais em espaços verdes por habitantes, tendo Goiânia 94 metros quadrados e Edmonton 100 metros quadrados – o que as colocam no topo do mundo em termos de investimento em áreas verdes urbanas.

Logo em seguida, ela revela que tanto a capital goiana quanto o município estrangeiro também se destacaram na Organização das Nações Unidas (ONU) ao receber um título.

“Esse compromisso com o meio ambiente rendeu a ambas o título de cidade árvore do mundo pela ONU. Um reconhecimento da dedicação delas em criar e manter espaços verdes para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores”, destaca.

Segundo Raquel, para além do destaque no cenário verde internacional, Goiânia também é conhecida pelas realizações arquitetônicas e desenvolvimentos urbanos, como a praça Agripino.

“Isso mostra que mesmo em cidades de diferentes continentes é possível compartilhar valores comuns e liderar pelo exemplo de construção num futuro mais verde”, diz.

Veja o vídeo: