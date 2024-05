Ladrão atrapalhado não consegue furtar bicicleta de R$ 3, 5 mil e é preso em flagrante, em Anápolis

Por volta das 16h, a vítima teria ido, com amigos, para um supermercado, situado no Parque Residencial das Flores

Samuel Leão - 30 de maio de 2024

Ladrão cai de cara no chão ao tentar roubar adolescente. (Foto: Reprodução)

Após tentar furtar a bicicleta de um adolescente, de 14 anos, avaliada em R$ 3, 5 MIL, e cair de cara no chão no momento da fuga, um homem, de 47 anos, foi preso em Anápolis. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (29).

Tudo começou quando a vítima, que teria ido com amigos para um supermercado, situado no Parque Residencial das Flores, sair do estabelecimento e perceber que a bicicleta tinha sumido.

O grupo então saiu “patrulhando” a região, em procura do suspeito, que foi encontrado algumas ruas abaixo de lá. Passaram então a insistir que ele devolvesse o veículo.

Com uma muleta de ferro, o homem os teria ameaçado e usado do uso de violência para manter o produto do furto. No entanto, os rapazes insistiram que iam ligar para a polícia, momento no qual ele tentou sair em fuga.

Na tentativa, acabou entortando o pneu dianteiro e caindo no chão. Logo na sequência, ele se levantou e saiu correndo do local, deixando a bicicleta para trás. Pouco depois, uma equipe da Polícia Militar (PM) encontrou a vítima.

Após receber o relato do ocorrido, saíram em diligência para encontrar o suspeito, que foi localizado novamente no supermercado da região, onde toda a confusão teria se iniciado.

Ele foi preso em flagrante, reagindo de maneira agressiva, demandando o uso de algemas. Os policiais ainda constataram que ele usava uma tornozeleira eletrônica. O caso, que deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC), foi registrado como furto consumado.