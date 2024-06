Ex-servidora de Leandro Ribeiro recebe oferta para participar de armação contra vereador

Nas mensagens que a Rápidas teve acesso, o interlocutor diz à mulher que intenção é fazer “o cara recuar”; Leandro assinou requerimento para CEI da Saúde

Pedro Hara - 31 de maio de 2024

Uma ex-servidora do gabinete do vereador Leandro Ribeiro (MDB) recebeu uma oferta de R$ 10 mil para participar de uma armação contra o parlamentar, que entrou em rota de colisão com o prefeito Roberto Naves (Republicanos) ao apresentar, em meados de maio, a última assinatura necessária para o requerimento da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investigará a saúde em Anápolis.

Rápidas teve acesso às mensagens de WhatsApp trocadas entre a antiga funcionária de Leandro e o interlocutor — uma figura conhecida nos bastidores do meio político —, que tentava convencê-la a produzir declarações “sobre tudo” que pudesse comprometer a imagem do vereador. “Vão pagar vc”, escreveu a pessoa, perguntando quanto ela gostaria de receber e, mais adiante, sugerindo por conta própria a quantia. “Vou falar aqui que vc cobra 10 mil. Pq se eles quiserem abaixar, máximo 8 mil, nenhum centavo a menos.”

O objetivo era usar a ex-servidora para produzir materiais para chantagear Leandro. “Vamos começar assim tranquilo pq agorinha a chapa vai esquentando e não se preocupe que será beneficiada. Se puder nos ajudar. Vc sabe que ele atualmente está brigado com a administração municipal né? Cuspindo no prato que comeu. Então toda ação tem uma reação.”

Na parte em que ela questiona sobre a exposição, o interlocutor responde que a finalidade não era tornar as informações públicas. “E outra isso não é pra expor não. É pra apresentar. Para o cara recuar.”

Em outro trecho da conversa, após a mulher escrever “Tenho nada a falar”, o negociador responde: “Me ajuda. Poxa. Vamos aos negócios. O quer em troca?” Em seguida, ele escreve o nome dela e completa: “Pode confiar pq isso vem do executivo. Só preciso da sua ajuda. Vc e a única que pode me ajudar nisso. Conheço mais ninguém.” A ex-servidora repete: “Não tenho nada pra falar do Leandro.”

Na última terça-feira (28), durante prestação de contas na Câmara Municipal, em discurso, Roberto Naves afirmou que “o carinho que eu tenho pelo Leandrinho não vai mudar por nenhum posicionamento político dele”. Em evento da Saneago, na mesma semana em que foi anunciada a decisão do vereador sobre assinar o requerimento para a investigação do legislativo, o prefeito também havia feito o mesmo gesto público, dizendo que era amigo de Leandro, sem mencionar o caso.