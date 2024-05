Fenômeno polar perde força, mas mínimas permanecem baixas em Goiás no fim de semana

Goianos também devem estar atentos com relação a baixa umidade do ar

Davi Galvão - 31 de maio de 2024

Vista do Jardim de Goiás e região, em Goiânia. (Foto: Emilly Viana / Portal 6)

Já para este sábado (1°) e domingo (02), o ar frio de origem polar perderá gradativamente força, ocasionando o predomínio de sol em todas as regiões do estado.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), emitida em boletim divulgado nesta sexta-feira (31).

Apesar disso, as mínimas permanecerão baixas, especialmente durante o período da manhã.

Fica o destaque justamente para Morrinhos, Rio Verde e Três Ranchos, que deverão registrar 13 °C como mínima.

Consagrando-se como os próximos municípios mais frios deste final de semana e batendo os 14 °C, ficam as cidades de Luziânia, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Ipameri, Santa Helena, Davinópolis, Iporá, Palmeiras de Goiás e Palminópolis.

Na capital, as médias deverão variar entre 15 °C e 31 °C, enquanto, em Anápolis, ficarão entre 15 °C e 27 °C.

Os goianos também devem estar atentos com relação a baixa umidade do ar, que deve ficar entre 21% e 30% em diversas regiões do estado.