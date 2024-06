Turistas tomam ‘bronca’ de garçom e causam briga generalizada na Espanha

Funcionários do estabelecimento pediram para o grupo não jogar lixo e latas de cerveja no mar

Folhapress - 31 de maio de 2024

(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Oito turistas britânicos foram presos após uma confusão generalizada em um clube de praia, na noite de quarta-feira (29), em Maiorca, na Espanha. Eles estavam alcoolizados e participavam de uma despedida de solteiro.

A briga começou quando os turistas tomaram uma “bronca” do garçom do clube onde estavam, em Calvià, cidade de Maiorca. Funcionários do estabelecimento pediram para o grupo não jogar lixo e latas de cerveja no mar. Eles estavam incomodando outros clientes do local.

Os turistas não gostaram e tiveram uma reação “extremamente violenta”, segundo um comunicado emitido pela cidade. As informações são dos veículos locais Majorca Daily Bulletin e Diario de Mallorca.

Eles atacaram os funcionários do local com socos e chutes. A polícia disse que os britânicos estavam em um despedida de solteiro e tinham bebido excessivamente no clube.

Um garçom e dois policiais que tentaram separar a briga ficaram feridos. Uma mulher que estava no local também foi derrubada no chão durante a confusão.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a briga generalizada no local. É possível ouvir mulheres gritando e pedindo para que eles parem.

Os oitos turistas foram presos pelo polícia local, mas antes disso, ainda tentaram fugir dos agentes. Os homens foram fotografados algemados na escada do clube de praia.