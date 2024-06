Como limpar os rejuntes do piso: aprenda como deixá-los brilhando sem muito esforço

Frequentemente eles encardem e a trabalheira para limpar é pesada

Magno Oliver - 01 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Goyazlimp Limpeza de Pisos)

Todo mundo que possui cerâmica em casa sabe que, mais cedo ou mais tarde, os rejuntes do piso ficarão amarelados ou com aquele aspecto sujo por conta do uso.

E não só por tempo de uso, mas é porque esses cantinhos do rejunte do piso vão acumulando sujeira entre eles. É normal.

Por conta do aspecto estranho e pegajoso, a impressão que gera é que a sujeira impregnada ali fica impossível de ser removida. Assim, tenha calma que vamos te ajudar a se livrar desses incômodos temporários.

A primeira dica é com o truque do vinagre. Coloque um pouco do líquido em um borrifador e aplique vinagre branco puro em toda a superfície com sujeira impregnada.

Logo depois, você vai deixar ela agir em cima por 20 minutos. Depois disso, retire o produto da superfície com um pano ou esponja úmidos.

Truque da manutenção da cozinha

Essa dica é muito boa, simples e muita gente não se atenta. O resultado é um piso com o rejunte totalmente sujo. Sempre que ele começar a sujar, principalmente em áreas como a cozinha, limpe a região imediatamente após o uso.

Dessa forma, isso impedirá que a sujeira se acumule e grude no rejunte. Manutenção rápida e preventiva. Usou, limpou sempre. Você também se organizar de limpar os rejuntes sempre que for dar limpeza geral na casa.

Limpeza com bicarbonato de sódio

Uma misturinha com água e bicarbonato de sódio, em quantidades iguais, até formar uma pequena pasta é o necessário. Aplique sobre o rejunte sujo, aguarde agir por cinco minutos e então esfregue a região com uma escova. Jogue um pouco de água e, caso necessário, repita o processo.

