Onde assistir América x Goiás pela Série B neste domingo (20)

Coelho vem embalado após vitória, enquanto Esmeraldino empatou em partida dura contra grande rival

Augusto Araújo - 19 de abril de 2025

Saiba onde assistir América x Goiás pela Série B neste domingo (20). (Foto: Reprodução/Instagram)

Namorando com as primeiras posições da Série B, o Goiás volta a campo neste domingo (20), para um duro duelo com o América-MG, válido pela 4ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 20h, na Arena Independência, localizada em Belo Horizonte (MG). Paulo Scleich Volkopf será o responsável por comandar a equipe de arbitragem.

O Coelho vem embalado após conseguir uma ótima vitória diante do Amazonas, na última rodada. Jogando em casa, o clube mineiro venceu por 3 a 1.

Miqueias, Fabinho e Figueiredo marcaram os gols do anfitrião do confronto. Para os visitantes, o zagueiro Ricardo Silva acabou empurrando a bola contra a própria meta, marcando assim um gol contra.

Dessa forma, o América subiu para a 6ª posição, com 6 pontos conquistados em três jogos. Já a Onça Pintada ainda não conseguiu vencer na competição e está em 17º lugar, com apenas 1 ponto.

Clássico disputado

Já o Esmeraldino vem de um empate na Série B, jogando diante do maior rival: o Vila Nova.

Dentro da Serrinha, o Goiás saiu na frente com Arthur Caike, aos 26 minutos. Contudo, já no final do primeiro tempo, Facundo Labandeira igualou o resultado.

Avançando para o segundo tempo, Messias balançou as redes para o Goiás, aos 20 minutos. porém, parecendo uma reprise da primeira etapa, o Colorado conseguiu empatar novamente. Desta vez, Arilson balançou as redes.

Com isso, o placar final ficou em 2 a 2. O time alviverde conseguiu se manter “nas cabeças” da competição, em 3º lugar, com 7 pontos. Já o Tigrão se encontra em 12º lugar, com 4 pontos.

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão do confronto pelas mídias sociais, assim como a ESPN pela rede de TV a cabo.

