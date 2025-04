Um amor do passado vai retornar e bagunçar o coração desses 6 signos

Nas próximas semanas, o movimento dos astros favorece contatos inesperados e reencontros

Ruan Monyel - 17 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Shukhrat Umarov)

Nem sempre os sentimentos antigos desaparecem completamente, e alguns signos do zodíaco estão prestes a vivenciar isso de perto.

Muitas vezes, um amor do passado permanece guardado, à espera de um reencontro, uma mensagem inesperada ou um simples olhar.

E nas próximas semanas, o movimento dos astros favorece contatos inesperados e reencontros que mexem com o sentimento de alguns signos.

Um amor do passado vai retornar e bagunçar o coração desses 6 signos

1. Gêmeos

Geminianos podem ser surpreendidos por uma mensagem vinda do nada ou por um encontro casual com alguém que marcou sua vida.

Porém, será preciso ir além da curiosidade e avaliar se esse retorno faz sentido ou apenas alimenta uma nostalgia do reencontro.

2. Câncer

Cancerianos costumam guardar emoções com profundidade, e um amor do passado pode reabrir feridas dolorosas ou sonhos antigos.

O retorno virá carregado de promessas e lembranças intensas, despertando sentimentos confusos. Sendo assim, será importante refletir sobre o que realmente mudou desde a última vez.

3. Leão

Leão é um dos signos que pode receber de volta alguém que reconhece o seu valor, despertando as memórias de um romance intenso.

Mas nem sempre a saudade combina com estabilidade, e o leonino precisará entender se ainda existe reciprocidade nessa relação.

4. Libra

O signo de Libra tende a ser encantado por reencontros cheios de afeto, e um ex-parceiro pode surgir com novas intenções e antigos sentimentos.

Será fundamental ouvir com o coração, mas também observar as atitudes da pessoa antes de tomar qualquer atitude.

5. Escorpião

Escorpianos sentem tudo com intensidade, e o retorno de um amor mal resolvido será tão irresistível quanto perigoso.

Sentimentos reprimidos e mágoas antigas podem vir à tona, e será preciso lidar com tudo de forma madura.

6. Peixes

Por fim, Peixes é um dos signos movidos pela emoção e fantasia, e qualquer sinal de um amor do passado pode parecer sinal do destino.

No entanto, é necessário cuidado para não romantizar situações que já mostraram seus limites. Haja com cautela e viva tudo com bastante intensidade.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!