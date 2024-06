Criança de 5 anos é atropelada após sair correndo do carro do pai, em Anápolis

Sem olhar para os lados, pequena acabou sendo atingida por um veículo. SAMU foi acionado às pressas

Gabriella Pinheiro - 01 de junho de 2024

Carro que condutora conduzia durante ação. (Foto: Reprodução)

Em questão de segundos, o dia corriqueiro de uma motorista, de 37 anos, ficou marcado por um susto, após a condutora atropelar uma criança, de 05 anos, que, de supetão, teria atravessado uma rua, em Anápolis. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (31).

A situação ocorreu quando a mulher estava trafegando em baixa velocidade no veículo, um VW Fox, na Rua 19, sentido aproximado a Leste-Oeste, no Bairro de Lourdes.

Já ao chegar na porta de um supermercado, ela foi surpreendida com uma criança, que havia descido do carro do pai, de 45 anos, que estava parado do outro lado da via, e atravessou a rua sem os devidos cuidados, ocasionando o atropelamento.

A condutora permaneceu no local, prestou os primeiros socorros e acionou uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que compareceu no local. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

A menor foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica. Ela teve apenas escoriações na perna esquerda.

Durante a checagem dos dados pessoais e veiculares, os militares confirmaram que o veículo da condutora estava em situação regular. Tanto ela quanto o veículo foram liberados do local logo em seguida.