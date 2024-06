Gusttavo Lima dá show de simpatia ao passar em bar para tomar cachaça

Registro foi divulgado pelo próprio artista, que, em um só gole, virou a bebida

Thiago Alonso - 01 de junho de 2024

Gusttavo Lima viralizou com simpatia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O sertanejo Gusttavo Lima, acostumado a dar shows para grandes públicos com seus inúmeros sucessos, dessa vez deu um show um pouco diferente. Ele demonstrando pura simpatia, o cantor passou em um humilde bar para tomar uma “cachacinha”.

O registro foi publicado nesta sexta-feira (31), pelo próprio artista, no perfil do Instagram dele.

No vídeo, o “Embaixador” pede para o dono do estabelecimento “um cafézinho, só para dar aquela acordada”. No entanto, o homem entrega uma dose de cachaça para o sertanejo.

“Um traçado, por favor. Aquela para acordar e fazer bem para a garganta”, disse o cantor que, em seguida, vira a bebida em um só gole.

Nos comentários, fãs de Gusttavo Lima se mostraram surpreendidos com o exemplo de humildade do artista.

“Gente como a gente, humildade vem de berço”, comentou um seguidor.

“Esse bar nunca mais vai ser como antes”, brincou outra.

“A cada vídeo assim, me torno mais fã do nosso Embaixador”, relatou uma jovem.