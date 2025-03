Encontro de “doidinhos” em cidade goiana viraliza nas redes sociais

"Parceiros" encenam música famosa de forma descontraída e irreverente

Paulo Roberto Belém - 25 de março de 2025

Parceiros se encontraram nas ruas de Caldas NOvas (Foto: Reprodução/Instagram)

Com mais de 3 milhões de visualizações, além de 2 mil comentários, um vídeo do Instagram viralizou por conta da descontração de dois usuários da rede que entoam “I Want To Break Free”, de forma duvidosa.

A situação ocorre quando Duarte (@duarte__064), ao andar de moto pelas ruas de Caldas Novas, Sul de Goiás, encontra uma figura conhecida como Doidinho do Centro (@donizetin_064), performando a música da banda Queen em uma calçada da cidade.

Só que o que é notável na “apresentação” é o inglês “diferenciado” que o homem apresenta, dando uma versão própria da letra eternizada na voz de Freddie Mercury.

Quando o motociclista observa aquilo, para imediatamente o veículo, soltando um “eu quero também”, começando ali, aquele dueto incentivando o “amigo”.

A partir daí, os dois fazem dupla de forma descontraída com eles, logo, emendando uma resenha ao bom “goianês”. “E aí comequecetá”?, sendo que o mais animado responde na mesma língua. “Uai, graças a Deus tô na bença”, devolveu.

Continuando com um “então tá bão”, Doidinho solta um “Vamo fazer sucesso pra nóis não fica igual ao Amado Batista e Roberta Miranda”, complementando com “Jesus deu a voz. Mas o que que acontece? Tem de fazer música”, encerrou.

