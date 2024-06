Cidades de Goiás deverão começar a semana enfrentando frio; veja as principais

Com o predomínio de sol em todo o estado, o calor também seguirá aumentando na parte da tarde

Samuel Leão - 02 de junho de 2024

Imagem mostra céu de Anápolis com neblina (Foto: Reprodução)

Nessa semana que se inicia, a previsão do tempo apontada pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO) sinaliza para a continuidade do frio, especialmente no começo das manhãs.

Com o predomínio de sol em todo o estado, o calor também seguirá aumentando na parte da tarde. A umidade deve cair ao longo do dia, ficando próxima de níveis críticos de risco para a saúde.

Em Goiânia, as mínimas devem marcar 16 °C, com máximas podendo chegar aos 30 °C. Já as principais quedas apontadas serão para Rio Verde, Jataí, Luziânia e Cristalina. Nesses locais, os termômetros descem ainda mais e chegam aos 14 °C.

Anápolis terá um contexto parecido, com mínimas de 15 °C, enquanto Ceres terá a marca de 17 °C. A região do Estado sinalizada como mais afetada pelo frio será a Leste, com mínimas de 13 °C.

Já a umidade do ar deve variar entre 21% e 30 %, integrando a faixa que pede atenção para os cuidados com a saúde, especialmente a hidratação.

Essa queda da umidade ainda levanta alertas para a ocorrência de incêndios – que inclusive costumam atingir áreas de proteção ambiental (APAs) e parques estaduais.