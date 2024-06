Mulher sai de festa e é surpreendida com tiro ao entrar dentro de casa

Logo após o crime, suspeito fugiu e vítima precisou ser socorrida às pressas para hospital

Da Redação - 02 de junho de 2024

No imóvel foram encontradas duas armas de fabricação artesanal. (Foto: Reprodução)

Após sair de uma festa no município de Matrinchã, uma mulher, de 43 anos, foi surpreendida com um tiro logo que entrou dentro de casa. O caso aconteceu no final da noite deste sábado (1º).

O disparo de espingarda teria sido efetuado por um familiar, que também estava na festividade e havia voltado para a residência na frente.

Assim que a vítima colocou os pés no imóvel, foi atingida na região do tórax e caiu no chão, momento este em que o parente fugiu do local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou buscas pela casa, encontrando uma arma de fogo calibre 32, assim como outro armamento artesanal de mesmo calibre, cartucho, pólvora e chumbo.

A vítima foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo levada ao hospital municipal para que pudesse receber os atendimentos necessários.

O suspeito não foi localizado até o final do registro do caso, que deverá ser investigado na Delegacia de Polícia de Itapirapuã.