Ciclista morre após ser atropelado na BR-153

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito

Paulino Henjengo - 14 de abril de 2025

Corpo de ciclista morto na BR-153 (Foto: Divulgação/PRF)

Um ciclista, de 79 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-153, enquanto pedalava por trecho que passa por Santa Tereza de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso trafegava de bicicleta e tentava acessar a rodovia quando foi atingido lateralmente pelo caminhão, que seguia no mesmo sentido. O motorista relatou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito. O condutor do veículo realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para a presença de álcool no organismo.

A morte do ciclista ocorreu na tarde do último sábado (12), na altura do km 106 da rodovia, mas foi repercutida apenas nesta segunda-feira (14).

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

