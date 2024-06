Preso morre no presídio de Anápolis após ter a cabeça esmagada no chão por outro detento

Equipe médica chegou a ser acionada para prestar socorro, mas vítima já estava sem vida

Da Redação - 02 de junho de 2024

Presídio Estadual de Anápolis, inaugurado em 2018. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás).

“Avisa o IML que o grande dia chegou”, foi essa a frase proferida por um detento, do Presídio Estadual de Anápolis, logo após matar outro colega esmagando a cabeça dele no chão. O caso aconteceu na tarde deste domingo (02).

Após escutar essas palavras, ditas após outro colega perguntar “você já matou o cara lá”, um funcionário da unidade resolveu chamar reforço e ir até a cela que o preso ficava para verificar.

Ao chegarem lá, abriram a portinhola, por onde viram o detento mais jovem, de 23 anos, batendo com toda a força a cabeça do mais velho, de 28, no chão.

Eles ordenaram que o preso soltasse o colega, mas a ordem não foi atendida. Portanto, dispararam duas vezes, com balas de borracha, para ele largar a vítima. Um dos tiros acertou a mão do jovem e surtiu efeito.

No mesmo momento, ele se levantou e se afastou, indo se sentar de costas, com as mãos na cabeça, no fundo da cela. Os servidores então o algemaram e levaram para outra área.

Uma equipe médica compareceu ao local, para prestar os devidos socorros. Apesar dos cuidados, foi apenas possível constatar o óbito da vítima, ainda no presídio.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, e repassado para o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH). Ainda não foi revelado qual o motivo do desentendimento entre os envolvidos.