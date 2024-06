Motorista “diferentão” viraliza ao dirigir fantasiado pelas ruas de Goiânia

No vídeo, que já acumula quase 16 mil visualizações, é possível ver o personagem Zangão, mascote do InterUFG — os jogos internos da Universidade Federal de Goiás (UFG) — dirigindo um carro normalmente.

Enquanto isso, um grupo de jovens em um veículo ao lado grita e chama a atenção do condutor “diferentão”, ao som da música “Vroom-Vroom”, indicando que ele provavelmente estaria em alta velocidade.

Na legenda da postagem, o autor, Madrigona (@arodrigona), se despede do evento, que foi finalizado neste domingo (02): “É isso gente, acabou o Inter”.

Usuários do Twitter se surpreenderam com o registro e se mostraram aliviados com o fim do festival, que durou quatro dias.

“Até o Zangão já não tava aguentando e saiu vazado”, brincou um seguidor.

“Esse vídeo é tipo uma paralisia do sono”, riu outra.

“Mais um dia e quem ia acabar era eu”, relatou uma internauta.

“Mais um dia e eu morria, juro”, complementou outro.