Quem tem porcelanato em casa precisa aprender esse truque de limpeza

Com apenas um produto, o piso ficará brilhante e livre de manchas

Ruan Monyel - 03 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@casa.255)

O porcelanato é um item de desejo, sendo conhecido por sua aparência sofisticada, alta durabilidade e facilidade de manutenção, além da enorme variedade de modelos.

No entanto, mesmo com grandes vantagens, esse tipo de piso pode perder o brilho ao longo do tempo, exigindo alguns cuidados.

Porém, o que muitos não sabem é que para mantê-los impecáveis e 100% limpos, existe um truque simples que utiliza apenas um produto comum, cujo resultado final vai te surpreender.

Quem cuida das tarefas de casa, sabe que elas podem ser um verdadeiro desafio e, mesmo com todos os produtos que facilitam os afazeres domésticos, o trabalho é inevitável.

Devido à praticidade e beleza da peça, o porcelanato costuma ser um dos produtos mais desejados na hora de montar um imóvel. Porém, o que pouco se fala é que a limpeza nem sempre é tão simples.

Mas, para salvar as donas de casa, em um vídeo publicado através do perfil no Instagram (@casa.255), a influenciadora Mayara Gomes dá uma dica infalível para a limpeza do piso.

Mayara indica o uso de álcool durante a higienização do porcelanato e garante que a prática traz brilho e evita o acúmulo de sujeira.

Na legenda, ela ainda explica que prefere o uso do álcool 46 puro, pois ele evapora mais rápido e evita manchas pegajosas causadas por outros produtos.

O líquido alcoólico também ajuda na conservação do porcelanato a longo prazo, afinal, a rápida secagem evita problemas causados pela umidade.

Ou seja, ao invés de usar vários produtos de limpeza, opte apenas pelo álcool 46 e se surpreenda com o resultado. Confira o vídeo e leia a legenda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayara Gomes • Casa & Decor (@casa.255)

