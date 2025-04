O que está por trás da sensação de cansaço constante – e como evitar

Às vezes, isso é um sinal de que algo está fora do lugar no seu corpo ou na sua rotina. Ignorar isso pode agravar o problema

Pedro Ribeiro - 12 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kelly)

Sentir cansaço o tempo todo não é normal, apesar de ser muito comum.

Muita gente acorda já sem energia, arrasta o dia com dificuldade e, mesmo descansando, não consegue se sentir bem.

Se você se identifica com isso, saiba que não está sozinho.

Mas por que o cansaço virou parte da rotina de tantas pessoas? E o mais importante: o que dá para fazer para mudar isso?

Nem todo cansaço vem do corpo. Às vezes, o que parece uma fadiga física é, na verdade, resultado de estresse, preocupação ou excesso de estímulos mentais.

O cansaço físico costuma aparecer após esforço intenso, noites mal dormidas ou doenças.

Já o mental surge quando há sobrecarga emocional, excesso de tarefas, cobranças ou ansiedade.

Em muitos casos, os dois se misturam e causam aquele esgotamento que parece não passar nunca.

Saber identificar a origem é o primeiro passo para lidar com o problema da forma certa.

As causas mais comuns de cansaço constante

Existem vários fatores que podem causar cansaço frequente. Veja os principais:

Falta de sono de qualidade;

Má alimentação ou dietas restritivas;

Sedentarismo;

Estresse prolongado;

Ansiedade e depressão;

Excesso de tarefas e responsabilidades;

Falta de pausas durante o dia;

Problemas hormonais ou doenças como anemia e hipotireoidismo.

O papel do sono

Dormir bem é básico, mas nem sempre fácil. Não basta apenas deitar cedo.

A qualidade do sono é essencial para recuperar as energias. Barulho, luz, uso de telas antes de dormir e até a temperatura do ambiente podem interferir no descanso.

Tente criar um ritual para dormir: desligue o celular uma hora antes, evite café à noite e mantenha um horário regular para deitar e acordar.

Cansaço e alimentação

O que você come impacta diretamente no seu nível de energia. Pular refeições, consumir muito açúcar ou viver de alimentos ultraprocessados pode gerar picos de energia seguidos por quedas bruscas — o que aumenta o cansaço.

Priorize alimentos naturais, como frutas, verduras, proteínas magras e grãos integrais.

Hidrate-se bem. Água, muitas vezes, é o que falta quando a fadiga aparece sem explicação.

Crie uma rotina mais leve e equilibrada

É impossível eliminar todas as fontes de estresse, mas dá para organizar a rotina de forma mais saudável.

Faça pausas curtas durante o dia. Se possível, separe momentos para respirar fundo, caminhar, ouvir uma música ou apenas não fazer nada.

Outra dica: aprenda a dizer não. O acúmulo de compromissos desgasta mais do que parece.

Estabelecer limites é essencial para evitar o cansaço crônico.

Quando procurar ajuda médica

Se mesmo após ajustar a rotina você continua cansado o tempo todo, é hora de buscar ajuda.

Alguns problemas de saúde não são perceptíveis de imediato, como deficiências nutricionais ou distúrbios hormonais.

Um check-up pode esclarecer muita coisa.

Não normalize o cansaço. Ele pode ser um sinal do seu corpo tentando te dizer algo.

