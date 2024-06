Cacai Toledo foi preso sozinho em apartamento de amiga da família

Ele foi encaminhado para delegacia no Distrito Federal e deve ser ouvido ainda hoje antes de voltar para Goiás

Pedro Hara - 04 de junho de 2024

Imagem mostra momento em que Cacai Toledo é preso em Brasília. (Foto: Divulgação/PCGO)

Titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Thiago Torres deu detalhes, nesta terça-feira (04), da operação que culminou na prisão de Cacai Toledo na última segunda-feira (03).

Como antecipado pela Rápidas, Cacai foi preso num apartamento em Brasília e não ofereceu resistência ao ser capturado. Ele estava em um imóvel pertencente a uma mulher que seria amiga da família.

A partir de agora a responsável por ceder a casa também será investigada pelo crime de favorecimento pessoal.

Segundo o delegado, o ex-presidente do DEM (atual União Brasil) de Anápolis estava no local há cerca de um mês e foi preso sozinho no apartamento.

Cacai estava com a carteira de motorista e com ele não foi apreendido nenhum documento falso. O celular também não foi recolhido.

A defesa do empresário não participou do processo de prisão. Houve tratativa há aproximadamente um mês, mas sem sucesso.

Cacai foi encaminhado para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do Distrito Federal e deve ser ouvido ainda hoje. Após a oitiva, deve haver o pedido para que ele seja encaminhado para Goiás.