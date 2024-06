Equatorial faz alerta importante para famílias goianas que querem economizar até 65% na conta de energia

Começa, nesta terça-feira (04), a emissão de um selo para identificar o modo de concessão de descontos garantida pela Equatorial Goiás, que oferece até 65% de redução na fatura de mais de 500 mil goianos. O benefício vale para os clientes cadastrados no programa Tarifa Social.

As contas contempladas com o desconto terão um selo que informa o status do pagador, situado no campo ‘Notificação de Reaviso de Vencimento/Mensagem’ ou ao lado das informações de leitura do medidor. Os selos possíveis são:

‘Cliente cadastrado na Tarifa Social’ – para clientes de baixa renda cadastrados com o Número de Identificação Social (NIS) válido, podendo receber o desconto de até 65%.

‘Seu NIS vai vencer, procure o CRAS do seu município’ – é um alerta para a desatualização do cadastro NIS, que poderá resultar na perda do benefício social de baixa renda. Essa atualização deve ser feita a cada 2 anos.

‘Benefício da Tarifa Social Cancelado’ – informa o cancelamento do benefício da tarifa social de baixa renda para a unidade consumidora. Clientes que se enquadrarem nesta situação devem procurar o CRAS mais próximo da residência para regularização.

“De forma direta e clara, a Equatorial estabelece uma comunicação com o cliente da tarifa social, com o objetivo de avisar visualmente sobre a condição de seu cadastro, reforçando situações que requerem ações específicas para cada caso”, explicou o gerente Tático de Gestão Comercial da Equatorial Goiás, Jean Gama.

Os novos selos já estão sendo impressos e serão distribuídos no próximo vencimento das faturas. Vale ressaltar que a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) abarca inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) identificados como de baixa renda, quilombolas, indígenas, entre outros.

Cadastro

A inscrição pode ser feita em terminais de ônibus, como no Bandeiras, Padre Pelágio, Isidória, Novo Mundo, Araguaia, em Goiânia, até o dia 14 de junho, entre 13h e 19h. Além disso, outros 15 terminais de ônibus oferecem os serviços na capital.

Esse cadastro é feito por ordem de chegada e exige a apresentação de um documento pessoal com foto e da conta de luz. O intuito é seguir com a força-tarefa até que os 400 mil beneficiados sejam atendidos.