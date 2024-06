Ex-participante de reality show de Carlinhos Maia alega estar sendo ameaçado de morte por empresário de Goiânia

Revelação foi feita pela própria vítima por meio de uma série de stories no Instagram

Gabriella Pinheiro - 04 de junho de 2024

Influenciador goiano João Pedro Moura. (Foto: Reprodução)

Ex-participante do reality show “Casa da Barra” do influenciador Carlinhos Maia, o digital influencer goiano João Pedro Moura, de 29 anos, alega estar passando por uma situação delicada e sendo ameaçado de morte por um empresário conhecido em Goiânia.

O caso foi revelado pela própria celebridade por meio de uma série de stories publicadas na página oficial do Instagram dele.

Por lá, o rapaz afirma que tudo começou após ele conhecer a esposa do homem em uma festa e começar a interagir com ela nas redes sociais, no âmbito da amizade.

Devido a troca de mensagens, o marido da mulher passou a acusá-lo de ter ficado com ela e, desde então, tem ‘caçado confusão com ele’.

Inicialmente, ele afirma que ambos teriam tido uma desavença, mas que ela havia sido resolvida e que, inclusive, chegou a ver fotos do casal junto e pensado que tudo estaria bem.

Mas a paz logo deu lugar a um rebuliço quando, no fim de semana, ele recebeu uma ligação do empresário o ameaçando de morte.

“Chega um momento do cara me ligar 00h40 me ameaçando de morte, alterado visivelmente, falando que vai me matar e que quem tiver na minha frente vai morrer também”, disse.

Não o bastante, na gravação, ele ainda revela que tanto o empresário quanto a mulher são conhecidos na capital e que possuem um alto poder aquisitivo.

“Ele chegou a me mostrar um extrato dele. Diz que ganha em torno de 1 milhão por dia. São pessoas aqui em Goiânia, pessoal, pessoas conhecidas. […] Não vou citar o nome por enquanto, mas se continuar me ameaçando eu vou deixar a foto sua e da sua esposa aqui para todo mundo ver quem são porque eu estou de saco cheio com isso”, dispara.

Veja o vídeo: