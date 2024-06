Conselho de avó para usar o pano de chão da maneira certa e limpar melhor

Além de melhorar a limpeza, esse truque simples diminui o tempo da faxina

Ruan Monyel - 05 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@vamoscozinhar23)

Para quem cuida das atividades domésticas, qualquer dica que ajude a limpar melhor as coisas e economizar tempo é extremamente bem-vinda.

Esse truque, embora simples, vai te ajudar a usar corretamente o pano de chão, melhorando a limpeza do piso e deixando a tarefa mais rápida.

Além disso, ele acaba com um problema comum: o pano sair do rodo no momento da higienização da cerâmica. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra como fazer.

Na correria da rotina, às vezes optamos por passar apenas um paninho em casa, no intuito de manter o ambiente limpo.

Mas o que era para ser uma atividade rápida, pode levar muito mais tempo do que se imagina. Isso porque, provavelmente, você está usando o pano de chão da forma errada.

Um perfil no Instagram (@vamoscozinhar23) publicou uma dica para limpar melhor o piso e o truque é tão bom que parece um conselho de vó.

Basicamente, para evitar que o pano de chão fique saindo durante a limpeza, você só vai precisar de uma tesoura.

Com o pano ainda seco, dobre-o algumas vezes e corte um pedaço central da peça, deixando um buraco no meio do tecido.

Mas fique calmo, você não estragou o seu pano. Este buraco serve para encaixá-lo no rodo; ou seja, assim ele não vai mais sair durante a faxina.

Genial, não é mesmo? Vale a pena testar em casa. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vamos Cozinhar (@vamoscozinhar23)

