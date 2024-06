Ladrão que ‘consolou’ vítima de assalto é morto após confronto com a polícia

Suspeito foi localizado policiais e teria recebido militares com disparos de arma de fogo

Augusto Araújo - 05 de junho de 2024

Jovem foi filmado “consolando” vítima de assalto. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Poucos dias após chamar a atenção por “consolar” uma vítima de assalto, um suposto criminoso foi morto nesta quarta-feira (05), após confronto com a Polícia Militar (PM).

O suspeito, que teria roubado uma padaria em Planaltina, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), foi localizado pelos militares em uma residência no Setor Norte do município.

Assim, ao entrar no domicílio, os policiais teriam sido recebidos com disparos de arma de fogo, o que teria dado início a um tiroteio.

O jovem acabou sendo gravemente ferido, falecendo no local. Na ficha criminal, ele possuía passagens justamente por roubo e um mandado de prisão em aberto pela Justiça do DF.

Relembre

O suposto autor, que não teve a identidade revelada, ganhou notoriedade na última quinta-feira (30), após ser filmado tentando acalmar uma funcionária desesperada, enquanto assaltava a padaria onde ela trabalha.

“Calma tia, não vou fazer mal pra tu, não”, disse o jovem, enquanto ordenava que a mulher lhe entregasse o dinheiro do caixa, além de caixas de cigarro.

No total, teriam sido subtraídos R$ 350 em maços de cigarro e mais R$ 30 em espécie. Um cliente do estabelecimento, que estava no local naquele momento, também teve um celular roubado, assim como dois cartões de crédito.