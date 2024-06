“Quem matou foi quem se suicidou”, diz Roberto sobre morte de Fábio Escobar e fazendeiro Luiz Carlos

Prefeito diz acreditar no trabalho do Ministério Público e afirma que a polícia “vai chegar nos culpados”

Pedro Hara - 06 de junho de 2024

Roberto Naves durante podcast ‘Fala Prefeito’. (Foto: Reprodução/YouTube)

Questionado sobre a morte de Fábio Escobar durante a primeira edição do podcast ‘Fala Prefeito’, Roberto Naves (Republicanos) relembrou o assassinato do fazendeiro Luiz Carlos, amigo pessoal e morto em dezembro de 2022.

“Quem matou foi quem se suicidou”, disse Roberto, fazendo referência ao soldado da Polícia Militar (PM), Welton da Silva Vieiga, que cometeu autoextermínio, em 27 de janeiro de 2023.

Vieiga é acusado pela Justiça de ser o executor tanto de Fábio Escobar quanto de Luiz Carlos.

“Desde o dia 06 de dezembro de 2022, que era aniversário do meu pai, aniversário de casamento no religioso, no civil, dia da formatura da minha filha e que meu amigo morreu. Desde desse dia que eu e a família do Luiz Carlos a gente corre atrás para descobrir quem matou, quem é o mandante e o porquê”, afirmou o prefeito.

O detalhe que chamou a atenção de quem acompanhou essa parte da entrevista foi o prefeito dizer que se emocionava ao comentar o caso, mas não dar nenhum indício de emoção, sem que derramasse uma lágrima ou então que embargasse a voz.

Roberto disse que acredita no trabalho do Ministério Público e que a polícia “vai chegar nos culpados”.