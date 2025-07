Mobilidade e progresso andam juntos

Quando o trânsito para, nossa rotina é afetada. O tempo perdido no trajeto é tempo que deixamos de dedicar à família, ao descanso e a viver melhor

Antônio Gomide - 07 de julho de 2025

Viaduto Nelson Mandela. (Foto: Divulgação)

Em Anápolis, já são mais de 330 mil veículos emplacados. Por isso, a mobilidade urbana não pode ser tratada como um detalhe. Ela faz parte do nosso dia a dia, da qualidade de vida de quem levanta cedo, enfrenta filas, corre contra o tempo e deseja uma cidade que funcione de verdade.

Cada momento traz seus desafios. Em 2012, o primeiro viaduto urbano foi entregue, conectando as avenidas Universitária, Contorno e Fernando Costa. Depois vieram o Viaduto Nelson Mandela, os viadutos no cruzamento das avenidas Brasil e Goiás, nas confluências da Amazílio Lino e da Barão do Rio Branco com a Brasil, entre outros. Essas obras melhoraram o trânsito, aliviaram gargalos, mas não resolveram tudo. Na mobilidade urbana, cada momento apresenta um novo desafio.

Para quem depende do ônibus, o corredor exclusivo na Avenida Brasil foi uma grande conquista. Com apoio do Governo Federal, a obra reduziu em quase um terço o tempo de viagem, segundo a própria CMTT.

Menos tempo no transporte significa mais tempo de vida. Quem se desloca todos os dias sabe o quanto isso faz diferença.

Entre as prioridades que permanecem no radar está o Anel Viário do Daia. Essa é uma das maiores demandas da população, uma luta de anos que temos cobrado com firmeza. Quando concluído, vai colaborar significativamente com a rotina de milhares de anapolinos. É importante que seja entregue o quanto antes, antes que as chuvas causem mais atrasos.

A mobilidade urbana deve ser vista como um direito, garantido por obras bem planejadas, transporte digno e com foco nas pessoas. A mobilidade precisa ser adequada a cada instante, conforme as necessidades. É preciso que tenha sequência.

Quando a cidade não trava, a vida flui. Cidade boa de viver é aquela que respeita o tempo das pessoas. Nosso mandato de deputado estadual segue colaborando para que esse trabalho avance e traga mais progresso para Anápolis.