Caiado participa de pré-candidatura do União Brasil à prefeitura de Fortaleza

Governador busca tornar nome conhecido em outros estados do país para viabilizar candidatura a Presidência da República em 2026

Pedro Hara - 07 de junho de 2024

Ronaldo Caiado ao lado de Capitão Wagner durante evento em Fortaleza. (Foto: Divulgação)

Ronaldo Caiado (UB) participou, na noite desta quinta-feira (06), do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Capitão Wagner (UB), à Prefeitura de Fortaleza (CE).

A ida até a cidade faz parte da estratégia do governador de tornar o nome conhecido em outros estados do Brasil. Em 2022, Lula (PT) venceu no Ceará com 65,91% dos votos.

Caiado não esconde de ninguém o desejo de concorrer à Presidência da República em 2026. Ele já se colocou diversas vezes como pré-candidato do União Brasil ao Executivo Federal.

Além de Capitão Wagner, quem esteve no palanque foi ACM Neto. O ex-prefeito de Salvador é 1º vice-presidente do partido e um dos grandes entusiastas da pré-candidatura de Caiado.

Nos últimos dias o governador vem tendo uma série de agendas externas. Recentemente esteve em São Paulo, participando da Marcha para Jesus, além de reuniões em Brasília e participação em fóruns empresariais.