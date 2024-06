Destaque do BBB 24, Matteus Amaral ganha primeira chance como apresentador na Globo

Vice-campeão comandará o festival Salve o Sul, juntamente com a cantora sertaneja Thaeme Marioto e a apresentadora Didi Wagner na transmissão do Multishow e do Globoplay

Folhapress - 07 de junho de 2024

Matteus Amaral ganhará sua primeira chance como apresentador na Globo, (Foto: Reprodução)

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Vice-campeão do BBB 24, o gaúcho Matteus Amaral ganhará sua primeira chance como apresentador na Globo.

Ele é um dos nomes escalados para comandar o festival Salve o Sul, que começa a ser realizado nesta sexta-feira (7).

Matteus estará juntamente com a cantora sertaneja Thaeme Marioto e a apresentadora Didi Wagner na transmissão do Multishow e do Globoplay das apresentações do fim de semana.

O convite para o Alegrette, como é conhecido, se deu fato dele ser natural do Rio Grande do Sul, e ter feito campanhas em prol de vítimas das enchentes que atingiram o estado no mês passado.

Nesta sexta, apenas sertanejos se apresentam, com a presença dos Amigos, projeto que conta com Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo.

Já no dia 9, o palco do festival é comandado por Luísa Sonza e Pedro Sampaio, que recebem uma série de músicos de diversos gêneros musicais e regiões do país.

Multishow e Globoplay cobrirão todos os shows na íntegra, transmitindo-os ao vivo a partir das 13h às 22h, sob o comando de Laura Vicente, Kenya Sade, Lucas Lima e Rafa Britter.

A TV Globo também exibirá o festival a partir das 14h40, após a sessão de filmes Temperatura Máxima, ao vivo. A cobertura na TV aberta terá apresentação de Kenya Sade e Karine Alves.

Na TV aberta, a Globo mostrará, além dos shows de Luísa e Pedro, de Glória Groove, Ludmilla, Leo Santana, Menos É Mais, Lulu Santos, Carlinhos Brown, Xand Avião e Xamã.

O Salve o Sul é uma realização da ABRAPE, em conjunto com a produtora 30e, a Mynd, a agência We Make Ideas, Allianz Parque e fornecedores do setor.

O evento é 100% beneficente, com toda a renda revertida para as vítimas das enchentes que aconteceram em maio no estado.

Vale lemrbar que, nos próximos dias, Fernanda Bande e Giovanna Pitel estreiam o Na Cama com Pitanda no Multishow, outro programa oriundo de participações no BBB 24.