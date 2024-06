Turista de Santa Catarina é flagrado dando socos na mulher dentro do carro em Caldas Novas

Após ser flagrado dando socos na esposa dentro do carro, onde também estava a filha do casal, de apenas 5 anos, um homem de 34 anos foi preso em Caldas Novas. A cena foi registrada em vídeo, divulgado recentemente, mas que resultou na prisão do autor no início da semana.

A agressão ocorreu enquanto ele manobrava o veículo no estacionamento do hotel onde estavam hospedados. Funcionários do estabelecimento notaram o que acontecia e resolveram denunciá-lo.

Em seguida, a Polícia Militar (PM) compareceu ao local e colheu depoimentos, observando os machucados no rosto da vítima, que não precisou ser hospitalizada. O suspeito foi conduzido à delegacia.

Autuado por lesão corporal, ele foi liberado após pagar a fiança de um pouco mais de R$ 7 mil, equivalente a cinco salários mínimos, e deverá responder pelo crime em liberdade.

No entanto, como a filha também estava no carro durante as agressões, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhará o caso.

Segundo a PM, a família é residente de Santa Catarina e estava visitando Caldas Novas a lazer quando o incidente ocorreu. A Polícia Civil (PC) investigará a ocorrência.