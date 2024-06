Mulher ateia fogo ao próprio corpo após discussão com ex-namorado, em Anápolis

Vítima foi transferida para o Hugol em situação delicada, apresentando queimaduras na região peitoral e abdominal

Da Redação - 08 de junho de 2024

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ SES)

Uma mulher foi encaminhada em situação grave para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis, após supostamente ter ateado fogo ao próprio corpo.

O caso aconteceu na manhã deste sábado (08), no bairro Jardim Lusitano. A vítima teria ido até a casa do ex-namorado, após o fim do relacionamento.

Revoltada, a mulher teria dado início a uma discussão e começado a quebrar itens pela residência, chamando a atenção de quem estava pela região.

Com os ânimos alterados, ela teria então ateado fogo ao próprio corpo, se queimando na região peitoral e abdominal.

Desesperado, o homem saiu à rua gritando por ajuda. Um vizinho ouviu o chamado e levou um extintor à base de água, apagando as chamas no corpo da mulher.

Uma viatura policial, que estava fazendo ronda na região naquele momento, foi rapidamente acionada para atender à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado e levou a vítima para o Alfredo Abrahão. Na sequência, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), devido à gravidade dos ferimentos.

A ocorrência ainda deve ser investigada pelas autoridades competentes.