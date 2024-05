É isso que você deve fazer no banheiro antes de receber visita em casa

Esse truque simples vai manter o cheiro agradável do ambiente por mais tempo

Ruan Monyel - 25 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Instagram/@dicasdomelqui)

Receber visitas em casa… há quem ame e quem odeie, mas uma coisa é certa: isso vai acontecer, e o melhor é deixar tudo preparado, principalmente no banheiro.

Entre os diversos cuidados com a casa, uma das principais preocupações do anfitrião é com a limpeza do banheiro, que às vezes acaba sendo negligenciada. É justamente nessa hora que o visitante aparece.

Porém, existe um truque simples para manter um cheiro agradável no ambiente e muitas pessoas não o conhecem. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba como fazer.

Mesmo lavando o “toilette” da maneira correta e rotineiramente, o perfume do ambiente acaba se dissipando em poucas horas.

O erro está em focar apenas na higienização do vaso sanitário e esquecer de tirar o lixo, que acaba deixando um odor desagradável no banheiro.

Porém, um truque simples para perfumar a lixeira, publicado em um artigo do site de culinária e dicas de casa Tudo Gostoso, vai acabar de vez com esse problema.

Basta comprar alguns feltros adesivos pequenos, encontrados facilmente na internet, e um limpador perfumado de sua preferência.

Uma vez comprados, higienize a lixeira, cole os feltros na parte de dentro da tampa e aplique o perfume no material.

Assim, sempre que alguém levantar a tampa do lixo no banheiro, o ambiente ficará perfumado e livre de odores desagradáveis. Genial, não é mesmo?

