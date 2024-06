Danilo Gentili confirma vinda a Goiânia para apresentação de dois shows solos; saiba quando

Evento acontecerá no Teatro Rio Vermelho e ingressos já estão à venda

Gabriella Pinheiro - 09 de junho de 2024

Apresentador e comediante Danilo Gentili. (Foto: Reprodução/ SBT)

O humorista e apresentador do programa “The Noite”, do SBT, Danilo Gentili realizará dois shows solos do “Danilo Gentili – Stand-Up Comedy” em Goiânia.

As apresentações acontecem no mesmo dia, em 21 de junho, no Teatro Rio Vermelho, que fica na Rua 4, no Setor Central, às 20h30 e às 22h. A abertura dos portões será às 20h10, para a primeira sessão, e às 21h40, para a segunda.

Os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos de forma online por meio do site Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 54 e R$ 216, a depender do setor e tipo escolhido.

Há também a opção de meia entrada social, em que os interessados levam 1 kg de alimento não perecível e pagam o valor de meia entrada. O produto deve ser entregue na portaria do evento, junto com a validação do ingresso.

Vale destacar que Danilo além de comediante é também escritor, publicitário, ator, empresário e, inclusive, foi membro do “Clube da Comédia” e criador do “Comédia ao Vivo”.

Ele retornou aos palcos, no ano passado, com o novo show solo em que conta histórias vividas durante a pandemia da Covid-19, além dos bastidores do programa de TV e de processos recebidos.