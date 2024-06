Gravíssimo acidente entre bitrem carregado de etanol e caminhão causa grande incêndio na BR-020

Corpo de Bombeiros atua no local para evitar novos focos das chamas

Davi Galvão - 09 de junho de 2024

Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio resultante do acidente. (Foto: CBMGO)

Um gravíssimo acidente entre um bitrem carregado de etanol e um caminhão baú resultou em um grande incêndio, neste sábado (08), na BR-020, altura do município de Formosa, região do Entorno do Distrito Federal (DF).

Equipes de salvamento atuaram a noite inteira no resgate da vítima e no combate ao incêndio nos veículos.

O motorista do caminhão baú conseguiu sair antes das chamas consumirem o veículo. A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, não encontraram o outro condutor, nem qualquer vestígio de possíveis restos mortais e que aguardam a chegada da Polícia Técnico Científica.

Os militares ainda estão realizando o rescaldo para evitar uma possível reignição do incêndio, bem como o resfriamento de um dos tanques que não se incendiou.

Até o momento, foram gastos cerca de 40 mil litros de água no combate às chamas e rescaldo.