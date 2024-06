Publicado edital de novo concurso público com salários de quase R$ 13 mil

Podem participar candidatos com formação escolar de nível médio e superior

Gabriella Pinheiro - 09 de junho de 2024

Candidatos prestando concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura de Cavalcante, região Norte de Goiás, publicou o edital de um novo concurso público com diversas vagas para diferentes áreas de atuação.

São 36 oportunidades disponíveis, além de formação de cadastro de reserva, destinada aos profissionais com escolaridade em nível médio e superior.

As inscrições serão realizadas a partir do dia 20 de junho até o dia 21 julho por meio do site Itame Concurso. O valor da taxa varia de R$ 90 a R$ 120.

Os cargos disponíveis são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, técnico de segurança do trabalho, assistente social, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, médico clínico geral, médico psiquiatra, médico veterinário, nutricionista e psicólogo.

Todos os candidatos realizarão uma prova objetiva, prevista para acontecer no dia 1º de setembro deste ano. Para as funções de níveis superior, também haverá avaliação de títulos.

Os selecionados no certame terão uma jornada semanal de 40h e uma remuneração que pode variar de R$ 1.577,82 a R$ 12.836,40, a depender da função.

Mais informações estão disponíveis no edital.