Aparecida de Goiânia está com mais de 1 mil vagas abertas; confira lista

Oportunidades estão sendo intermediadas pela Prefeitura local, através do Sistema Municipal de Emprego (SIME) com as empresas da cidade

Paulo Roberto Belém - 14 de abril de 2025

Carteira de Trabalho (Foto: Agência Brasil)

Em uma nova rodada de oferta de empregos para Aparecida de Goiânia, desta vez, estão sendo disponibilizadas mais de 1 mil vagas pela Prefeitura local, através do Sistema Municipal de Emprego (Sime).

Em ordem decrescente, considerando o número de oportunidades, estão: Costureira em Geral (370), Auxiliar de Logística (233), Auxiliar de Armazém (70), Auxiliar de Produção (68), Auxiliar de Serviços Gerais (39), Serviços Gerais (27) e Movimentador de Mercadoria (26).

Na sequência, estão abertas vagas de: Ajudante de Motorista (22), Motorista Entregador (20), Ajudante de Carga e Descarga (12), Auxiliar de Farmácia (10), Consultor Comercial (10), Motorista Motochapa (10), Servente de Obras (10), Vendedor Externo (10), Consultor de Vendas (09) e Soldador (09).

Para ter acesso a todas essas possibilidades de se inserir no mercado de trabalho aparecidense, basta procurar as unidades específicas do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ou do Vapt-Vupt local.

Pontos de atendimento

As unidades SAC a serem procuradas são a do Centro, da Cidade Administrativa, do Parque Flamboyant, da Vila Brasília, do Veiga Jardim, da Cidade Livre e do Polo Empresarial. O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Já as do Vapt-Vupt ficam em três endereços: Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping. Mas, nesses locais, é necessário agendar o atendimento no site.

O Sime atua em conjunto com as empresas locais que usam do órgão para oferecer vagas. Para ter acesso ao site onde as oportunidades estão cadastradas, é só clicar aqui.

O órgão ressalta que as vagas são atualizadas diariamente. Outro canal que os candidatos podem acessar para tirar dúvidas é pelo telefone (62) 99194-3491.

Se alguma empresa quiser anunciar por meio do SIME de Aparecida, há um contato exclusivo do WhatsApp pelo (62) 9 9297-4113.

