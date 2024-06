Trabalhador morre após ser atingido por carro de luxo em Goiânia

Motorista, que fugiu do local sem prestar socorro, foi identificado como Antônio Scelzi Netto e posteriormente preso

Samuel Leão - 09 de junho de 2024

Acidente aconteceu de madrugada, na GO-020. (Foto:Reprodução)

Cleniton Lemes Correia, que estava indo ao trabalho de moto, morreu na madrugada deste domingo (09) após ser atingido por um Mercedes-Benz na GO-020, perto do Alphaville Flamboyant, em Goiânia.

O motorista, que é empresário e mora em um condomínio de luxo da região, fugiu do local sem prestar socorro. Posteriormente, foi identificado como Antônio Scelzi Netto, de 25 anos.

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu por volta das 05h40, quando a Mercedes-Benz colidiu na traseira da moto. Após o acidente, Antônio fugiu para sua casa, deixando o carro, e depois tentou se esconder em um galpão.

A PM encontrou a placa do carro caída na pista do acidente e, ao localizar o veículo, descobriram que a placa da moto estava presa no para-choque da Mercedes.

Antônio Scelzi Netto foi encontrado no Jardim Guanabara e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ele foi então encaminhado para a Central de Flagrantes. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil (PC).