6 lugares perfeitos para pescar em Goiás

Na hora da raiva, é importante tirar um tempo de descanso e calmaria com um anzol em frente a um lago

Thiago Alonso - 10 de junho de 2024

Minaçu, na região da Serra da Mesa, em Goiás. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Minaçu)

Assim como eternizado pelo hit sertanejo “Tá nervoso, Vai Pescá”, que fez bastante sucesso em meados dos anos 2000, a pesca pode acabar sendo uma atividade relaxante para quem está passando por momentos de estresse. Nesse sentido, as águas de Goiás podem ser boas aliadas a quem enfrenta essa situação.

Isso porque o estado possui uma infinidade de rios, córregos, lagos, dentre outros corpos d’água, propícios à pescaria.

Sendo assim, o Portal 6 preparou uma lista com alguns dos melhores destinos para quem está buscando um lugar para ir atrás de uma boa pescaria em Goiás.

Primeiro, o município de Abadiânia, a apenas 90,5 km de distância da capital, e é uma ótima opção para apreciar um momento de descanso. A cidade se encontra na região do Lago Corumbá IV, um dos locais mais interessantes do estado.

Já na Serra da Mesa, região Norte de Goiás, a pacata Minaçu, se destaca pela experiência esportiva, contrastando com a quietude do local. Também na mesma região, Uruaçu é cercada por rios, lagos e represas, oferecendo uma variedade de opções para os amantes da pesca.

No Vale do Araguaia, um dos principais destinos de férias dos goianos, fica Aragarças, município que faz divisa com Mato Grosso (MT).

Para quem prefere um período de calmaria, a cidade pode oferecer muito bem isto. Já para os mais aventureiros, um tempo em frente ao Rio Araguaia também pode ser uma experiência bem agradável.

Dentro da Serra do Falcão, os adeptos a pescaria vão aproveitar um tempo de descanso em Catalão, a 260 km de Goiânia. Apesar de não possuir rios tão extensos como outras regiões de Goiás, oferece opções interessantes para a prática da pesca esportiva, como por exemplo, os rios Paranaíba, São Marcos, Veríssimo e São Bento, que cortam a cidade.

Por fim, Buriti Alegre, na região Sul do estado, é conhecida pelas belezas naturais e pela hospitalidade dos habitantes. Um dos principais lugares para quando se está nervoso, é claro, ir pescar.