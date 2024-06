Gusttavo Lima emociona internet ao doar casa para família que estava para ser despejada

Vídeo publicado nas redes sociais mostra momento que artista revela gesto solidário

Gabriella Pinheiro - 10 de junho de 2024

Gusttavo Lima doa casa para família em Paraíba. (Foto: Reprodução)

A situação de vulnerabilidade e a comovente história enfrentada por uma família incentivaram o cantor Gusttavo Lima a promover um gesto solidário que, inclusive, tem chamado atenção nas redes sociais.

Residentes em uma zona periférica do município de Campina Grande, na Paraíba (PB), o grupo foi surpreendido com a presença do artista no último sábado (08).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o sertanejo aparece no portão da propriedade da família, composta por um casal e três menores de idade, pedindo um copo de água, que lhe é entregue.

Depois, ele pergunta como está a situação da família e a saúde de todos, quando é respondido por uma mulher, chamada Vanessa, de que ela tem anemia falciforme, não trabalha e que uma das filhas tem um distúrbio.

Logo em seguida, o ‘Embaixador’ questiona Leonardo -companheiro dela – sobre a ocupação dele, momento em que é informado que apenas realiza ‘bicos ‘em uma fazenda próxima.

Assim, com a permissão dos familiares, ele adentra a propriedade, percorre alguns dos cômodos e pergunta quanto o homem consegue tirar por mês.



“Eu tiro cerca de R$ 600/ R$ 700”, diz o morador.

Mas é logo após saber sobre o sonho da família em obter um espaço maior que o caso ganha um desfecho emocionante. Ao ser informado por Vanessa que a casa estava localizada em uma zona de risco e que eles iriam perdê-la, o artista então revela o ato solidário.

“Leonardo, nós nos topamos no momento certo. Eu vou te dar uma casa de presente. […] Eu espero que vocês façam um bom proveito e além da casa eu vou te dar R$ 10 mil para você organizar a vida”, revela.

Logo em seguida, Vanessa não se segura e vai ao choro, enquanto Leonardo agradece o sertanejo e, em seguida, o abraça.

“A humildade em pessoa esse cara”, escreveu um internauta.

“Gusttavo Lima é um ser iluminado”, elogiou outro.

Veja o vídeo: