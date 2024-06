Com Caiado pré-candidato a presidente, Goiás sedia encontro nacional do União Brasil

São aguardadas figuras importantes do partido em âmbito nacional e estadual

Pedro Hara - 11 de junho de 2024

Convenção do PSL e do DEM, que fundou o União Brasil. (Foto: Divulgação)

Goiânia recebe, no próximo sábado (15), o encontro nacional do União Brasil. O evento será realizado na Atlanta Music Hall, na BR-153.

Rápidas apurou que a articulação para trazer a cerimônia à capital foi realizada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), pré-candidato do partido à Presidência da República.

Além de Caiado, é aguardado que outros nomes importantes do partido em âmbito nacional estejam na capital. Dentre eles ACM Neto, 1º vice-presidente do partido, Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e Antônio Rueda, presidente da legenda.

Em Goiás, quem já confirmou presença foi o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB). Também são aguardados pré-candidatos como Sandro Mabel (UB), Eerizânia Freitas (UB) e Vilmar Mariano (UB).