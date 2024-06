Cristiano, da dupla com Zé Neto, recebe alta após retirada de vesícula

No domingo (9), o sertanejo sentiu fortes dores abdominais e precisou passar pelo procedimento, que não teve nenhum tipo de intercorrência.

Folhapress - 11 de junho de 2024

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Cristiano, 36, da dupla sertaneja com Zé Neto, 34, teve alta hospitalar na manhã desta terça-feira (11) após passar por uma cirurgia de retirada de vesícula biliar.

Ele teve alta nesta terça-feira e seguirá em repouso, em casa, nos próximos dias.

De acordo com a assessoria, Cristiano já está em sua casa em São José do Rio Preto, com sua família. “Reforçamos que Zé Neto irá cumprir a agenda de shows sozinho, até o retorno de seu parceiro Cristiano”.