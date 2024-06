Maiara, da dupla com Maraisa, vive romance ‘sem rótulos’ com famoso cantor de Goiânia

Procurada, assessoria de comunição da dupla deu detalhes sobre status do novo relacionamento da artista

Gabriella Pinheiro - 11 de junho de 2024

Maiara, da dupla com Maraisa. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O coração da cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, está com a vaga ocupada. O responsável, inclusive, é um conhecido sertanejo de Goiânia que, vira e mexe, aparece em cliques ao lado da artista.

Conforme confirmado pela assessoria de imprensa das donas do hit “Medo Bobo”, o novo affair da celebridade é o cantor goiano Hugo, parceiro musical de Guilherme.

Os rumores sobre o suposto romance entre os sertanejos não são recentes e ganharam força após eles aparecerem juntos no leilão beneficente do Instituto Neymar, que ocorreu no dia 03 de junho.

Procurada pelo Gshow, a assessoria de comunicação das irmãs confirmou o envolvimento dos ‘pombinhos’, mas reiterou que, até o momento, ambos preferem não rotular a relação.

Ainda, segundo a comunicação, os artistas são amigos há algum tempo e tem buscado preservar a amizade e o avanço do novo relacionamento.

“Eles são grandes amigos que se preocupam em preservar isso, solteiros e que, sim, estão curtindo a vida com expectativas bem alinhadas e sem planos ou rótulos”, explica.

Vale lembrar que além dos laços românticos, os dois já compartilharam os palcos e, inclusive, tem músicas juntos, sendo elas “Imagina e Morena de Goiânia”.