Lexa grava música para a filha e se emociona: ‘Aprendemos a lidar e conviver com a dor’

Lexa, 30, voltou às redes sociais na noite desta sexta-feira (21) após dois meses afastada. A cantora explicou que precisou se recolher por um tempo devido à perda de sua filha, Sofia. A menina, fruto de sua união com o ator Ricardo Vianna, nasceu em 2 de fevereiro e morreu três dias depois. Em um desabafo, Lexa contou que tem conversado com mães que passaram por histórias semelhantes.

A cantora afirmou que não estava muito disposta a interagir. “Oi, gente, quanto tempo que eu não converso com vocês aqui. A última vez que apareci foi em janeiro. Postei algumas coisas, mas não estava falando. Não tinha vontade de falar”, começou Lexa.

Ela acabou contando que mudou de ideia depois de ter “um dia especial”.”Eu quero começar agradecendo todo o carinho, todo o amor que recebi. Li tantas mensagens, me senti tão acolhida, me senti amada. Quero agradecer. Conversei com tantas mães e já pude ser apoio para várias delas também”, disse a cantora, que anunciou ter composto uma música para a filha.”Hoje fiz a minha canção favorita. Hoje fiz uma música para a minha princesa.”

Lexa reconheceu que ainda sofre com a perda da filha.”Cada dia é um dia. Tem dias em que estou um pouco melhor, e outros em que choro o dia inteiro. A gente aprende a lidar e a conviver com a dor. Mas, hoje, cantei com toda a força do meu ser, com a minha alma, e ver uma pessoa que também passou pelo que eu passei participando dessa música foi muito especial.”