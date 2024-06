Motorista detona bomba de combustível e foge de posto cantando pneu, em Anápolis

Cena foi registrada em vídeo, que mostra momento em que o carro dá marcha a ré

Samuel Leão - 11 de junho de 2024

Uno derruba bomba de combustível e foge do local. (Foto: Reprodução)

Dirigindo um Fiat Uno de cor prata, com um adesivo da Deboxe no vidro traseiro, uma motorista colidiu contra uma bomba de combustível na madrugada desta terça-feira (11), em Anápolis, e fugiu na sequência. O caso aconteceu por volta de 03h, no Posto Ipanema, situado na Avenida Brasil Norte.

A cena foi registrada em vídeo, que mostra o momento em que o carro dá marcha a ré após colidir e derrubar a bomba – deixando uma mangueira vazando líquido.

Funcionários do estabelecimento acompanharam toda a confusão e apontaram que a motorista teria ido até o local para abastecer.

Ainda no registro, é possível ver uma pessoa no banco de trás do veículo, enquanto o condutor sai em disparada e ‘cantando pneu’.

Segundo informações preliminares, a situação teria sido causado pela ocupante do carro, que estava dirigindo. No entanto, após ocorrer a colisão, um homem teria trocado de lugar com ela, assumindo a direção, e assim ambos fugiram.

O proprietário está em busca dos responsáveis pelos danos, usando como pista as características do Fiat Uno, para tentar reaver os prejuízos tidos com o incidente.