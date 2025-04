Manoel Vanderic lança campanha para fazer doações a abrigos em Anápolis sem “gastar um centavo”

Portal 6 traz passo a passo explicando como dar início ao processo

Paulo Roberto Belém - 14 de abril de 2025

Delegado Manoel Vanderik e idosas do abrigo Monte sinai, uma das instituições a serem beneficiadas (Foto: Arquivo Pessoal)

O delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia de Atenção ao Idoso de Anápolis (Deai), deu início a uma campanha para captar doações através de um método que os moradores podem doar sem “tirar um real do bolso”.

Ao Portal 6, ele explicou que existe uma forma da população redirecionar esse dinheiro para fundos municipais, como da criança, do adolescente e ao idoso, ao prestar contas com a Receita Federal.

Isso porque o contribuinte pode escolher repassar parte desse dinheiro, caso tenha que fazer o pagamento do imposto de renda.

Assim, Vanderic afirmou que recebeu da Prefeitura de Anápolis, através da Área Social, a garantia de que o que for doado ao fundo tratado, será transferido para duas causas específicas.

“Uma é o Abrigo Monte Sinai e a outra é a Casa de Acolhimento Guadalupe. Os dois locais estão em processo de ampliação e precisam muito desse recurso. Isso motivou a mobilização e acho que vá funcionar”, acredita.

Sobre a obra no Monte Sinai, o delegado disse que está bem avançada, visando estruturar a área de convivência, permitindo, inclusive, a ampliação do atendimento com mais 10 vagas.

Em relação à obra na Casa de Acolhimento Guadalupe, esta ainda está em projeto, explicou Vanderic. “A intenção é a construção de uma nova ala, com mais 30 vagas para idosos, homens, que têm problemas psiquiátricos ou em fase terminal”, relatou.

Demanda inédita

O delegado também disse que nunca se demandou, como atualmente, vagas em abrigos em Anápolis, justificando a necessidade da campanha. “Quase ninguém sabe dessa possibilidade”, divulgou.

Nesse sentido, destacou o apoio de contabilistas da Prefeitura na causa, para poder orientar declaradores do imposto sobre como realizar o processo.

“Alguns profissionais estão indo até os abrigos para conhecer a realidade”, disse o delegado.

Por fim, Vanderic chama a atenção para a divulgação da campanha, porque uma vez entregue a declaração sem fazer a opção, não é possível reverter o processo.

Passo a passo de como fazer a doação:

Preencher a declaração do Imposto de Renda Acessar a aba “Doações Diretamente na Declaração” Selecionar “Fundos do Idoso” Clicar em “Novo” Escolher o tipo de fundo: municipal Preencher os dados do fundo Escolher o valor da doação Clicar em “OK” Gerar o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) Pagar o DARF

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!