Estudante de medicina grava exame ginecológico na UPA de Anápolis e posta nas redes sociais

Paciente é vista ao fundo do vídeo, com as partes íntimas expostas

Natália Sezil - 12 de abril de 2025

Estudante gravou a realização do exame e postou nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Uma estudante de Medicina gravou a realização de um exame ginecológico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra Andrade, conhecida como UPA da Vila Esperança, em Anápolis, e publicou o registro nas redes sociais, sem qualquer tipo de censura.

As imagens mostram o momento em que a jovem prepara o material para realizar o procedimento. Enquanto isso, a paciente está deitada na maca, ao fundo do vídeo, com as partes íntimas expostas.

A publicação aconteceu em janeiro, mas veio à tona apenas esta semana. A postagem era mais um dos vídeos de “rotina” compartilhados pela estudante da UniEVANGÉLICA nas redes sociais – que foram desativadas após a repercussão do caso.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a universidade foi informada assim que a pasta tomou conhecimento do caso, de modo que a estudante teria sido transferida para uma instituição de ensino no Tocantins.

A Semusa também ressaltou que nenhum procedimento deveria ser realizado sem a presença de um preceptor – um instrutor.

Além disso, a pasta reforçou que a Organização Social (OS) que geria a UPA na época – que já foi destituída da função – deveria ter comunicado o ocorrido assim que os fatos vieram à tona.

O Portal 6 também procurou um posicionamento da UniEVANGÉLICA, que afirmou que “prontamente adotou todas as medidas cabíveis” para apurar a situação.

Em nota, a instituição detalhou que a estudante cumpriu suspensão de cinco dias e foi reconduzida às atividades acadêmicas.

